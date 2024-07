La storica voce di Radio Rai Riccardo Cucchi a Lady Radio si sofferma sulle vicende di casa viola, esprimendosi sotto vari punti di vista attorno alla Fiorentina e alle scelte già fatte o che stanno maturando in questo periodo

“Kean? Alla Fiorentina serve un calciatore che veda la porta e segni. Con Italiano la Fiorentina costruiva le opportunità ma questo giocatore è mancato, speriamo che in futuro le cose possano cambiare. La vera rivoluzione è l’arrivo di Palladino scommessa straordinaria. Un tecnico che ha mostrato un pensiero moderno intorno al calcio, intelligente e duttile. In un paese in cui non si scommette sui giovani, la scelta della Fiorentina è un bel segnale. Serve svecchiare…Sono convinto che ci sia bisogno di una ventata di novità nel nostro calcio e l’uscita di scena così triste della Nazionale all’Europeo lo conferma”.

‘Sempre dalla parte delle scommesse: Palladino mi piace molto perchè…’

“Palladino è una scommessa e io sono sempre dalla parte di ciò. Mi piace quando si ha il coraggio di andare incontro a qualche rischio. Oltretutto sapendo quanto sia sensibile e critica la piazza di Firenze, quanto sia innamorata della Fiorentina. La dirigenza viola è stata bravissima a lanciare Italiano, che ha fatto un buon lavoro pur senza esperienza. Si è tirato dietro tante critiche, ma ha lavorato bene ed anche il tecnico siciliano era una scommessa. Ho molta fiducia in Palladino, ragazzo in gamba e che ha già mostrato una maturità straordinaria”.

‘Tra Zaniolo e Lucca scelgo il secondo, ha le qualità per affermarsi’

“Zaniolo o Lucca? Punterei decisamente su Lucca, elemento di gioventù, ha fatto molto bene a Pisa poi gli è mancato il salto di qualità che credo abbia però nelle corde per lanciarsi nell’olimpo degli attaccanti. Mi piacerebbe vederlo con la maglia della Fiorentina. Sarebbe una bella idea di calcio”.