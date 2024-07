Il cervello della Fiorentina? Una figura di spessore. E chissà che alla fine i viola non facciano un tentativo per...

Nuovo giro e nuovo regista: da Torreira ad Arthur, passando per Amrabat, quella maglia così importante per la Fiorentina ha sempre cambiato padrone.

Serve il ‘cervello’ della squadra, quel classico elemento che dia ritmi e geometrie alla squadra. Secondo La Nazione sarà una figura di spessore oggi ancora non uscita a livello mediatico. E chissà che alla fine un tentativo per Pessina i viola non lo facciano davvero.