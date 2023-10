Un aumento vertiginoso dei prezzi delle maglie: quella della Fiorentina è tra le più costose in Serie A

Le maglie della Fiorentina sono state oggetto di accese discussioni durante l'estate, tra chi apprezzava il concept del giglio e chi invece lo trovava improponibile. Al netto dei gusti dei tifosi viola, però, c'è una componente oggettiva che difficilmente troverà dei consensi: il prezzo.

Sul tema ha svolto un'interessante ricerca il sito Passione Maglie, che ha stilato una classifica dei kit di Serie A dal più costoso al più economico (considerando il prezzo base, al netto di aggiunta di patch e stampa di nome e numero). In testa c'è la Juventus che fa pagare 150 euro la versione authentic e 100 la replica. Seguono Inter, Milan, Napoli, Roma e poi la Fiorentina, che al pari del Genoa (non a caso stesso sponsor tecnico) ha la sesta maglia più costosa del campionato.

I tifosi viola devono pagare 99 euro per la maglia authentic, 49 invece per la replica che differisce per vari aspetti: taglio, tessuto, loghi e forma del colletto. 50 euro di differenza tra le due versioni pongono la Fiorentina immediatamente sotto a Juventus e Inter (divario di 55 euro) e Napoli (divario addirittura di 81 euro). Caso particolare quello della Roma, che fa pagare la maglia replica allo stesso prezzo (100 euro) di quella authentic.

In generale, nella stagione attuale si è registrato un netto aumento dei prezzi delle maglie, soprattutto per i big del settore quali Nike, Puma e Adidas. Tale rincaro, peraltro, ha riguardato anche i pantaloncini e addirittura i kit per bambini.