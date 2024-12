Il mese di gennaio segnerà, dopo la panchina, anche l'addio di due capitani come Biraghi e Martinez Quarta la cui eredità sarà raccolta dunque a stagione in corso, anche se il passaggio di fascia in pratica è già avvenuto. E la stoffa ora la sta indossando Luca Ranieri, per curriculum uno dei più indicati ad essere insignito anche ufficialmente del ruolo di capitano, secondo La Nazione.

E alle spalle del difensore? La lotta è piuttosto serrata perché di giocatori con lunga militanza non ce ne sono molti e alcuni di essi sono a loro volta in uscita. C'è l'esperienza e il pedigree di De Gea da un lato ma anche le posizioni di Dodô e Mandragora, al loro terzo anno di Fiorentina, dall'altro.