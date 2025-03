Kouadio: "Vogliamo vincere il campionato con la Fiorentina Primavera. Siamo un grande gruppo, come una famiglia. Galloppa una volta mi disse..."

Il difensore viola classe 2006 Eddy Kouadio ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina parlando del suo passato ma anche del suo presente con la maglia viola. Queste le sue parole: “Io ho iniziato a giocare a calcio a casa, in salotto, con mio fratello si giocava con un pallone da pallavolo. Io e lui abbiamo iniziato con quello, poi un allenatore è venuto a farci una lezione di ginnastica in prima elementare e ha chiesto chi voleva iscriversi al corso di calcio alla Galcianese. Ci è piaciuto, poi è andata bene. Un sogno? Intanto voglio vivere di calcio, poi raggiungere la nazionale ivoriana e magari vincere la Coppa d'Africa”.

E sulla Fiorentina: “Alla Fiorentina c'è un rapporto bellissimo con i compagni, siamo come una famiglia. Io sono qua da quattro anni, ma sono uno degli ultimi arrivati del 2006. Siamo tutti fratelli, anche con lo staff siamo un bel gruppo. Galloppa? Una volta mi chiese se volessi arrivare ad alti livelli. Risposi di sì e mi disse che dovevo sentirmelo dentro. Quella frase me la ripeto tutti i giorni. Ascolto tanta musica, anche prima delle partite”.

E ancora: "La mia famiglia? Mi ha aiutato sempre, poi ci sono state anche tante persone che mi sono state vicino e che per me è come se fossero miei familiari. Il finale di stagione? Vogliamo vincere il campionato, abbiamo indirizzato bene la stagione. Siamo tutti sulla stessa barca e la rotta è quella giusta. Speriamo di arrivare primi in porto e vincere il campionato”.