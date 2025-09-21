Il Pisa perde uno dei colpi principali del suo mercato offensivo e ci dovrà rinunciare anche per l'attesissimo derby con la Fiorentina

Una tegola non da poco quella a cui dovrà far fronte Gilardino a partire da questo turno di campionato: l'infortunio di Calvin Stengs, esterno offensivo arrivato dal Feyenoord. Ieri l'olandese ha interrotto l'allenamento per un problema muscolare all'adduttore e dovrà rimanere fermo per 3-4 settimane. Niente sfida con il Napoli dunque e soprattutto niente derby contro la Fiorentina, in programma tra una settimana.