Ancora Nico Gonzalez, sempre per DAZN. Adesso il ‘10’ della Fiorentina ci parla di Batistuta e di calci di rigore:

Nico su Bati

"Mi piace vedere quello che ha fatto Batistuta a Firenze, ha fatto la storia. Quando andiamo a mangiare fuori in centro ci fermano e ci parlano di lui.

E ancora: "L'ho conosciuto, una brava persona. Ripetere quello che ha fatto lui sarà dura però noi argentini facciamo il nostro per scrivere la storia. E' stato un campione".

Il rigorista della Fiorentina

Infine sui rigori: “Con il Bologna qualcuno mi aveva detto qualche parola e per questo motivo mi sono messo a ridere. Quando sono sul dischetto, sento la responsabilità della squadra che ha fiducia in me”.