Torreira esulta per il ritorno in Nazionale: "La gente non si è dimenticata di me, ho sempre dato tutto per questa maglia. Con Bielsa..."

Il tanto amato ex centrocampista della Fiorentina Lucas Torreira, attualmente in forza al Galatasaray, ha voluto celebrare il ritorno in nazionale a due anni dall’ultima volta. Il regista ha raccontato tutto lo stupore, e la grande emozione, di quando lo ha scoperto ai canali ufficiali della Federcalcio Uruguaiana.

"Quando passa così tanto tempo lontano dalla Nazionale ti immagini tante cose, la gente un po’ si dimentica di te, ma io ho sempre cercato di dare il massimo e di trovare la mia miglior versione. Ho vissuto tre anni molto positivi, sono molto grato al Galatasaray. La gente non si è dimenticata di me perché ho sempre dato tutto quando ho vestito questa maglia”.

“Sarò pronto per dare i massimo per l'Uruguay”

Ha anche aggiunto: "L’impegno è qualcosa che l’uruguaiano apprezza molto, e io mi caratterizzo per questo. Il calcio è come la vita: ci sono momenti belli e brutti, ma bisogna sapersi mantenere. In Nazionale ho vissuto di tutto: da riserva a titolare, da sentirmi insostituibile a restare fuori per più di due anni. Mi preparerò per essere a disposizione e dare il massimo per l’Uruguay”.

“Biella? E' un grande: crescere di imparare tutto da lui”

Ha poi concluso parlando del commissario tecnico, il Loco Bielsa: ”Nel primo colloquio con Bielsa abbiamo parlato di tantissime cose legate al calcio, alla tattica. Mi ha fatto notare molti aspetti legati alla posizione più offensiva che ho occupato negli ultimi incontri. Cerco di ascoltare, di imparare, e ora di prestare attenzione in allenamento. So bene quanto è competente Marcelo Bielsa e non mi sorprende la sua conoscenza dettagliata di ciascun giocatore. Cercherò di sfruttare questa esperienza, perché sarà molto utile per la mia carriera".