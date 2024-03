Sospiro di sollievo, Terracciano contro la Roma ci sarà. Ecco il motivo della mancata squalifica

Il bollettino del Giudice Sportivo uscito ieri ha fatto tirare un sospiro di sollievo ai tifosi della Fiorentina per quanto riguarda Pietro Terracciano. Il portiere viola, pizzicato dalle telecamere mentre inveiva contro la propria barriera durante la sfida col Torino, rischiava una squalifica per espressione blasfema che - vista l'indisponibilità di Christensen - avrebbe costretto Italiano a schierare Martinelli contro la Roma.

Ecco perché Terracciano si è salvato

Terracciano, invece, è stato graziato e il giudice sportivo ha anche spiegato il motivo di tale scelta: “Considerato che le immagini televisive - si legge nel bollettino - non consentono di raggiungere un sufficiente grado di certezza in ordine all'uso di un'espressione blasfema da parte del calciatore Pietro Terracciano, il giudice sportivo delibera di non sanzionarlo a seguito della segnalazione del Procuratore federale”.