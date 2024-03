Si salva Terracciano, non Beltran. Il Giudice Sportivo grazia Juric dopo le gravissime minacce a Italiano. La Roma con una defezione in difesa al Franchi

Sono state comunicate le decisioni del giudice sportivo sulla 27esima giornata di Serie A TIM, che ha visto la Fiorentina pareggiare fuori casa contro il Torino 0-0. Squalifica attesa e arrivata per Beltran, che avendo ricevuto un cartellino giallo durante la sfida ed essendo in diffida, salterà un turno. Un turno anche a Ricci, espulso per il Torino.

C'era invece curiosità per la decisione sulla squalifica a Juric dopo le gravi minacce rivolte a Italiano. Solo due turni di stop e 15mila euro di multa con questa motivazione: “per essersi, al 45° del secondo tempo, rivolto nei confronti dell'allenatore della squadra avversaria con espressioni gravemente minacciose; infra zione rilevata dal Quarto Ufficiale”

Si salva invece Terracciano dopo l'espressione blasfema non rilevata dall'arbitro. Un turno di stop per Kristensen della Roma, che salterà la trasferta al Franchi (anche se attualmente infortunato).