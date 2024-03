Anche Terracciano è a rischio squalifica. Ecco cos'ha fatto il portiere nel match contro il Torino

Attenzione alle decisioni del giudice sportivo, non tanto e non solo per la squalifica che verrà comminata al tecnico del Torino, Ivan Juric, espulso durante la partita contro la Fiorentina. I timori di casa viola sono incentrati sulle sorti di Pietro Terracciano.

Espressione blasfema

Perché ci sono questi timori sul portiere viola? Terracciano si è fatto scappare un'espressione blasfema durante la partita. Una bestemmia che si è sentita benissimo durante la diretta televisiva del match e che è stata subito sottolineata dai commentatori di DAZN.

Senza Terracciano toccherebbe a Martinelli

Davanti a questo tipo di episodi il giudice sportivo potrebbe ricorrere alla prova tv per bloccare l'estremo difensore gigliato per un turno. A quel punto Vincenzo Italiano sarebbe costretto a schierare dal primo minuto il giovane Tommaso Martinelli, attuale terzo portiere, stando il fatto che Oliver Christensen è ancora in fase di recupero dopo l'operazione al menisco.