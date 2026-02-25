"Qualche mese fa il tiro di Canestrelli sarebbe entrato, ora è cambiato il vento. Presto per cantare vittoria ma..."

Il giornalista Benedetto Ferrara ha parlato a Radio Bruno Toscana in vista della partita di domani sera contro lo Jagiellonia: “La Fiorentina può gestirla come preferisce, facendo un turnover più o meno leggero. Basterà certificare il risultato dell'andata, chiaramente senza rilassarsi ma senza neanche sprecare troppe energie. Il finale contro il Pisa ci ha fatto capire che certi fantasmi esistono ancora, bisogna imparare a chiudere prima le partite per non avere rimpianti, anche perché la Fiorentina crea sempre più di quello che concretizza”.

“Qualche mese fa Canestrelli avrebbe segnato”

Poi ha aggiunto: “I risultati positivi aiutano a guarire e forse è girato anche un po' il vento. Mi viene da pensare che, qualche mese fa, Canestrelli avrebbe segnato in quell'occasione. Nessuno può ancora cantare vittoria per la salvezza, però il trend è cambiato. Ora attendiamo delle conferme, dopo le prossime tre giornate potremo fare delle valutazioni più concrete”.