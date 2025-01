Cagliari a valanga: 4-1 rifilato a Giampaolo. Parma e Venezia si fermano a vicenda. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Nel turno delle 15 di questa domenica di Serie A in scena due scontri salvezza: all'Unipol Domus il Cagliari travolge il Lecce per 4-1; al Tardini invece il Parma non va oltre l'1-1 contro il Venezia.

La cronaca delle partite

A Cagliari i padroni di casa vanno in vantaggio con Viola, ma la rete viene annullata per fuorigioco: nemmeno un minuto dopo è invece il Lecce a segnare, con Santiago Pierotti. Al 60simo però ecco che i padroni di casa trovano il pareggio con Gaetano, al primo gol in Serie A quest'anno, e completano il sorpasso al 65simo con Luperto su calcio d'angolo. Rebic poi perde la testa, pestando Yerry Mina e venendo espulso direttamente: questo apre la porta al Cagliari, che dilaga e trova il 3-1 all'80simo col terzo gol consecutivo di Zortea e pure il 4-1 con gran gol di Obert 3 minuti dopo.

A Parma la partita si sblocca dopo 20 minuti: Pohjanpalo batte Suzuki dal dischetto per l'1-0 dei lagunari. Al 56mo però c'è un altro rigore, stavolta per il Parma: Hernani spiazza Stankovic dagli 11 metri. Al 79simo Oristanio riporta in vantaggio il Venezia, ma è in fuorigioco e viene annullato: termina 1-1.

L'attuale classifica di Serie A: Napoli 50, Inter 44*, Atalanta 43, Juventus 37, Lazio 36, Bologna 33, Fiorentina 33*, Milan 31*, Roma 27, Udinese 26, Genoa 23, Torino 23, Cagliari 21, Empoli 20, Lecce 20, Parma 20, Verona 19, Como 19, Venezia 15, Monza 13.