Corriere dello Sport-Stadio: Fantasia per Vanoli grazie al mercato
In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio, c'è questo titolone sulla Fiorentina: “Fantasia per Vanoli”. Ovvero: “Baldanzi in arrivo Prestito e riscatto a 12 milioni”.
Pagina 14
Sul mercato: “Baldanzi allo sprint”. Sottotitolo: “Ha detto sì alla Viola La Roma aspetta solo di fare un acquisto”. In taglio basso sul campionato: “Viola ribaltata 8 punti persi nel recupero”.
Pagina 15
Qui leggiamo: “Comuzzo al centro”. Sottotitolo: “È tornato al top con la difesa a 4”.
💬 Commenti