"Pensare di sostituire uno che ha fatto 40 partite con uno da zero presenze è un rischio. Ma Arthur è una scommessa indolore"

L’ex direttore sportivo di Watford e Nottingham Forest, Filippo Giraldi, ha parlato a Radio Bruno Toscana del possibile approdo in Premier League di Sofyan Amrabat:

“Non so perché allo United vadano a prendere un profilo come quello di Amrabat, ma è un giocatore che ci sta in un contesto come quello. Ha qualità importanti e le caratteristiche giuste per la Premier“.

Poi su Arthur: “Da dopo Barcellona ha giocato pochissimo, è una scommessa. Ma a quelle cifre è una scommessa indolore. Chiaramente non sostituisce Amrabat, perché pensare di cambiare un giocatore da 40 partite con uno da zero è un rischio".