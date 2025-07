Il Milan ha scelto il suo nuovo secondo portiere: all-in su Terracciano, in uscita da Firenze. Sostituirà un altro ex viola

Era già vicina a gennaio la sua cessione, poi invece ha concluso l'anno a Firenze: adesso però la storia d'amore tra Terracciano e la Fiorentina sembrerebbe essersi ufficialmente chiusa.

Come riporta Fabrizio Romano, infatti, Pietro Terracciano diventerà a breve un nuovo giocatore del Milan, dove farà il secondo di Mike Maignan. Questo, perché anche l'Atalanta cambia il proprio secondo portiere, andando a prendere proprio Marco Sportiello, ex Fiorentina, in un particolare giro di estremi difensori di riserva passati dal Franchi.