Il Manchester United si assicura un mediano del PSG: che possa essere lui il vero sostituto di Amrabat?

Nelle ultime settimane non si fa che parlare di quello che sarà il futuro di Sofyan Amrabat. La situazione non è minimamente cambiata negli ultimi dodici mesi: il giocatore non ne vuole sapere di tornare alla Fiorentina. Allo stesso tempo pero il Manchester United, la squadra che lo ha accolto in prestito oneroso nell’ultima stagione, non solo non sembra essere intenzionato ad esercitare il riscatto fissato con la Fiorentina, non solo non ha intenzione di cercare di abbassare le pretese dei viola, ma addirittura nelle ultime ore avrebbe messo gli occhi sul suo sostituto.

Lo United fa all-in su un mediano del Paris Saint Germain

I Red Devils dovendo per altro sostituire il partente Casemiro dopo una stagione ben lontana dal vero centrocampista brasiliano ex Real Madrid, avrebbero deciso di affondare il colpo per un centrocampista del Paris Saint Germain. Stiamo parlando del centrocampista centrale Manuel Uguarte, che dopo una sola stagione potrebbe lasciare Parigi per sposare la causa dello United.

E adesso quale sarà la fine di Sofyan?

La squadra di Ten Haag, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, ha trovato l'accordo sui termini personali con il centrocampista uruguaiano del Psg, gestito dallo stesso agente dell'ultimo acquisto dei diavoli Leny Yoro, Jorge Mendes. Il Marocchino quindi sembra profilarsi uno scenario diverso da quello ipotizzato: i margini per restare a Firenze non ci sono mai stati, adesso sembra esser stato scartato definitivamente anche dl club inglese. se lo United non procederà a cercare un nuovo accordo sarà necessario trovare nuove soluzioni, con la preferenza del marocchino sempre rivolta alla Premier League inglese.