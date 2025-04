Una gran bella Fiorentina. E' quella messa in piedi dai Della Valle, da Corvino e da Prandelli nella stagione 2005/06. Una squadra quella che, sul campo, riuscì a conquistare la qualificazione in Champions League, persa poi a causa di Calciopoli.

In quella squadra là, uno dei protagonisti fu Stefano Fiore: “Giocai tutte le partite con Prandelli - racconta Fiore a La Gazzetta dello Sport - Avevo perso la Nazionale, feci molto bene, ma non fu sufficiente per andare al Mondiale che poi vincemmo”.

In viola arrivò in prestito ma la Fiorentina non riuscì a riscattarlo: “II Valencia mi dava in prestito, ma dopo quella stagione voleva tanti soldi. Scoppio Calciopoli, alla Fiorentina c'era incertezza. Avevo 31 anni. Finii sei mesi al Torino, poi a gennaio a Livorno prima con Arrigoni, poi con Nando Orsi che ora ritrovo al padel”.