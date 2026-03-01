Graziani: "Gudmundsson non è quello di Genova, mi chiedo se sia carne o pesce. Fagioli sta facendo molto bene, ma...."

Ciccio Graziani, ex Fiorentina, ha parlato a RTV38 della squadra viola, della partita di Conference League e dei singoli di casa viola.

Sulla Conference

“Vinci 3-0 fuori casa e ti rimontano non è possibile, con la squadra che doveva tenere solo alta l'attenzione. Meno male che siamo riusciti a passare il turno. Ma in un momento che sta andando bene dovevano crescere l'attenzione e l'autostima”.

Sui singoli

“Fagioli sta facendo molto bene anche se a volte rischia troppo, lui deve giocare solo a due tocchi. A Kean non si può dire nulla perché ci mette volontà determinazione ma non è certo quello dello scorso anno e non trova più la porta nel modo giusto. Solomon è uno di fantasia e ci avrebbe fatto comodo. Gudmundsson non è il giocatore di Genova, a volte mi chiedo se sia carne o pesce, perché a volte scade nell'anonimato. Ma il problema di questa squadra è che va a ritmo lento”.