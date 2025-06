Beltran si vede ancora in viola, ma la Fiorentina vede ancora Beltran? Il club tenta una sistemazione. Ritorno al River complicatissimo, il prezzo...

Che futuro avrà il numero 9 della Fiorentina Lucas Beltran? Si rivela un tema più imbrogliato del previsto. Le intenzioni del calciatore sono chiare: non tornare in Argentina, almeno per ora, possibilmente rimanendo anche in maglia viola. Lui si vede ancora a Firenze, ma le aspettative sono state innegabilmente o disilluse o troppo grandi in partenza. Fatto sta che il club viola deve fare le proprie valutazioni.

Beltran è sempre stato un oggetto misterioso, a partire dalla collocazione in campo, passando anche per l'attesa di statistiche mai così ricche. Subentrano, dunque, alcuni dubbi sul suo effettivo potenziale. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina starebbe agendo per trovare a Beltran una sistemazione durante il mercato estivo. Una soluzione per tornare in Argentina potrebbe essere il ritorno al River Plate? Ad oggi è difficilissimo, se non quasi impossibile, ma i Millonarios già ci hanno provato e il giocatore gode della stima di Gallardo. Tempo fa bussò anche il Galatasaray, senza poi trovare una soluzione. Nessuna pretesa di plusvalenza dalla Fiorentina, che difficilmente andrà oltre i 10 milioni di euro.