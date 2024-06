A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante viola Roberto Pruzzo, che si è concentrato molto da vicino sul tema attacco della Fiorentina.

‘I nomi usciti spero siano buttati lì, punterei su Milik'

“Spero che i nomi per il mercato della Fiorentina che si leggono in giro non siano quelli veri e siano buttati lì mentre la società abbia dei jolly nel taschino da tirare fuori. Nessuno degli attaccanti accostati alla Fiorentina dà garanzie, i nomi fatti, da Lucca a Sorloth, non sono gli identikit giusti. Un nome che potrebbe essere d’aiuto a Beltran, su cui la Fiorentina deve puntare, per me potrebbe essere Milik, che darebbe modo all’argentino di esprimersi al meglio. Alla Juventus non gioca. C'è la necessità di recuperare al meglio Beltran”.

‘Zaniolo deve decidere cosa fare da grande. Serve capire le idee di Palladino’

“Hummels in uscita dal Borussia Dortmund, ha 35 anni ma è fortissimo e potrebbe essere una mossa giusta, anche se complicata, ma adatta ad una difesa a 3. Servono almeno 5 difensori, se non 6. Zaniolo? Le ultime sue vicende fanno pensare che debba decidere cosa vuol fare da grande. È un'opzione per una certa strategia di gioco. Va capito cosa pensa l'allenatore della rosa, perchè può darsi che veda qualcosa che noi non vediamo, e possano rimanere 15 calciatori e che tanti gli piacciono. Un esempio è Kouame, che ha mercato perchè sa fare varie cose, è duttile, ma non segna. Lo stesso vale per Sottil o Ikone, pagato caro dalla Fiorentina. La gente è perplessa perchè sembra che la squadra non abbia un'ossatura, dal portiere in avanti. A centrocampo e in attacco mancano riferimenti”.