Il procuratore e tifoso viola Furio Valcareggi ha parlato così a Lady Radio: "Il Napoli è forte, ma lo è anche la Fiorentina. Loro hanno qualcosa in più che però potrebbe anche non venire fuori, e questa è la nostra speranza. L'allenatore, Conte, è un valore aggiunto, ma Pioli non è da meno. Io giocherei con una sola punta, Kean basta e avanza per reggere il reparto offensivo. Per lui il gol è una cosa naturale e se vuole spazio, diamoglielo. Per Piccoli e Dzeko ci sarà modo di entrare a partita in corso".

“Zerbin mi ha parlato bene di Nicolussi”

Poi ha aggiunto: “Mi piacerebbe vedere in campo Nicolussi Caviglia, ho parlato con Zerbin che lo conosce e me ne ha parlato molto bene. Mandragora? Se voleva andare via, per me poteva farlo. Credo che se avesse voluto rimanere a tutti i costi avrebbe già accettato il rinnovo, però forse alla fine si è convinto a restare”.

“Pradè in conferenza mi è piaciuto”

Sulla conferenza di Pradè: “Mi è piaciuta molto, è stato sincero nel dire che stava per dimettersi. A Firenze lo hanno massacrato, a volte mi ha fatto avvelenare ma in fondo siamo amici e sono contento che sia rimasto. Mi ha anche ringraziato per aver parlato bene di Nicolussi Caviglia”.