Alle 21 la Fiorentina scenderà in campo al Benito Villamarin contro il Real Betis.

Per l'occasione Palladino ha deciso di tenere in panchina Kean, che troverà spazio a gara in corso. Al suo posto Beltran ancora in coppia con Gudmundsson, come contro Cagliari ed Empoli. Tandem leggero dunque come nelle ultime occasioni.

Andando a ritroso, il centrocampo è formato da Mandragora, Cataldi e Fagioli. Sugli esterni Gosens a sinistra e Parisi a destra, a piede invertito, al posto dell'indisponibile Dodo. In difesa Pongracic, Comuzzo e Ranieri davanti a De Gea.

FORMAZIONI UFFICIALI

Real Betis: Vieites; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Isco, Fornals; Antony, Bakambu, Ezzalzouli. All. Manuele Pellegrini

Fiorentina: De Gea; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Beltran. All. Raffaele Palladino.