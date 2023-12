Dopo averla persa all'ultimo a Firenze, il Parma stavolta sorride in extremis. Vittoria negata per Bianco

Dopo avercela QUASI fatta ad eliminare la Fiorentina dalla Coppa Italia, il Parma di Pecchia tornava oggi in campo nel campionato di Serie B. I ducali, da primi in classifica, ospitavano il Palermo, con i siciliani in zona playoff e in corsa per la promozione diretta.

Il primo tempo della sfida è finito sul punteggio di 2-0 per gli ospiti merito di una straordinaria doppietta di Brunori (uno gol anche da centrocampo). Nella ripresa, poi, è venuto fuori il Parma, che ha trovato una rete con Estevez, che aveva riposato a Firenze.

Nel finale, i rosanero hanno allungato di nuovo con un gol di Segre, condannando gli emiliani al secondo KO consecutivo. 3-3 però il risultato alla fine (in rete anche Mihaila e Charpentier), con un Parma ancora visibilmente stanco dopo aver perso ai rigori contro la Fiorentina, ma con un'altra prova di carattere. Un pari in extremis che significa primato in solitaria per i crociati.

Nell'altro match di B, la Reggiana di Alessandro Bianco ha pareggiato con il Brescia per 1-1 con una rete di Girma per i padroni di casa. Per il centrocampista classe 2002 di proprietà della Fiorentina si segnalano novanta minuti in campo, come suo solito. Ormai una certezza per la formazione emiliana.