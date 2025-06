L'ex calciatore viola Renato Buso ha parlato a Lady Radio, commentando varie tematiche di casa Fiorentina, dal fronte allenatore al mercato, fino ad alcuni singoli.

“Pioli sarebbe il miglior allenatore prendibile per la Fiorentina in questo momento. Ha esperienza, ha vinto, è un uomo capace di far remare tutto l'ambiente dalla stessa parte. Una figura di grande umanità, sarebbe perfetto. Non c'è da buttare via tutto, la squadra è di ottima qualità, serve aggiungere qualcosa e scegliere un tecnico che faccia da collante tra pubblico, squadra e società e che riesca a mettere d'accordo tutti. Non possono essere fatti passi falsi. Col nuovo allenatore capiremo le ambizioni della Fiorentina, per tenere certi elementi e comprarne di nuovi. Con determinati allenatori certi calciatori non vengono. Serve dare un segnale preciso dopo quanto accaduto”.

‘C’è una base da cui ripartire nella rosa viola'

“La Fiorentina deve ripartire da Kean, Gosens, De Gea e Fagioli, giocatori fondamentali. Anche Mandragora è un altro elemento su cui contare. Da loro va creata una squadra in linea con le idee del nuovo tecnico. La rosa viola è migliorata, sul piano tecnico e della personalità. Gudmundsson non è in discussione sul piano tecnico, merita fiducia, ha grandi qualità. La questione è anche economica, non si possono buttare i soldi per il prestito così. L'islandese è un elemento che potrebbe in ogni caso essere rivenduto, ha appeal internazionale”.