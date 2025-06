Dopo l’ufficialità, di Maurizio Sarri come nuovo allenatore, la Lazio si appresta ad iniziare a calibrare il mercato estivo. Il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato a riguardo a Sportitalia, chiamando in causa anche la Fiorentina.

‘Dopo Sarri, la Lazio valuta due nomi per il mercato’

“La Lazio non farà non rivoluzioni ma aggiustamenti importanti, cercando di mantenere l’ossatura. Sono questi gli accordi con Sarri, se uscirà qualcuno di importante sarà adeguatamente sostituito. Un paio di nomi sono stati comunque valutati, Fabiano Parisi per la corsia mancina e Pio Esposito per l’attacco. Quest’ultimo è reduce da una stagione strepitosa con lo Spezia, anche se si è chiusa con la delusione della mancata promozione. È di proprietà dell’Inter e all’Inter spetterà l’ultima parola: Esposito piace a tutti, aveva sondato anche il Napoli, è ancora presto per stabilire quale sarà il suo futuro”.

‘Vista la centralità di Gosens e Fortini la Fiorentina potrebbe cedere Parisi’

“Parisi piace molto a Maurizio Sarri. Ricordiamo poi, che la Fiorentina integrerà Niccolò Fortini in prima squadra. Così facendo, sarebbero tre i terzini sinistri in rosa. Possibile che il club di Rocco Commisso possa decidere di vendere Parisi, visto la centralità di Gosens e dell'ex Juve Stabia nel progetto di Rocco Commisso”.