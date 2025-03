Questo pomeriggio l’ex di Lazio e Sampdoria Dario Marcolin, durante un suo intervento a Radio Kiss Kiss, ha avuto modo di analizzare la sfida di domenica prossima tra il Napoli di Antonio Conte e la Fiorentina di Raffaele Palladino. Queste alcune delle sue considerazioni:

“La Fiorentina ha un’arma in piu sulle fasce. Da una parte Dodô spinge molto, rendendo sia a livello fisico che tecnico: ultimamente lo fa meglio anche di Gosens. Il brasiliano quest’anno gioca alla Maicon: difende attaccando, ha corsa e piede per far bene. Il tedesco invece è diverso, va su un binario solo: è molto piu fisico, ma limita molto le giocate. Se il Napoli deve temere qualcosa della Fiorentina è proprio la fascia destra”.

“Il 4-3-3 sarà la soluzione a tutti i mali del Napoli”

Ha poi commentato le possibili scelte di Conte: “Sono convinto che tra qualche partita Conte tornerà al 4-3-3. Per il momento sta continuando con il 3-5-2 perche non ha a disposizione Neres. Ha la fortuna di avere in rosa uno come Raspadori, che in fase di realizzazione ti da un sacco di garanzie. La soluzione di tutti i mali però sarà quella di tornare al vecchio 4-3-3”.

“Ecco chi Conte manderà in campo contro la Fiorentina in mediana”

Ha poi concluso parlando di uno dei dubbi del centrocampo azzurro: “Chi tra Billing e Gilmour? Billing è la fotocopia perfetta di Angissa, soprattutto in fase di inserimento. Il danese ha le capacità di diventare il terzo centravanti assieme a Lukaku e a McTominay. Lo scozzese invece ha piu giometrie, che lo portano però ad essere meno presente in area di rigore. Ci sono molte probabilità che contro la Fiorentina Conte possa scegliere di proporre Billing dal primo minuto”.