Il Brasile ufficializza la lista dei convocati per le sfide con Colombia e Argentina: la decisione su Dodô

A quindici giorni dal prossimo impegno di qualificazione per il prossimo mondiale contro la Colombia il commissario tecnico del Brasile Dorival Junior ha reso nota la lista ufficiale dei 23 convocati, che dovranno rappresentare la nazione anche nella super sfida contro l’Argentina in programma il 26 marzo. Il tecnico ha dovuto fare una grande scrematura rispetto alla lunga lista di preconvocati emessa qualche giorno fa.

Il Brasile rende noti i convocati: Dodo è tra i giocatori “tagliati”

A rientrare nel taglio c’è anche il terzino destro della Fiorentina Dodo, selezionato tra i preconvocati ma rimasto ufficialmente escluso dalla lista. Nell’ultima tornata di convocazioni era stato convocato in corso d’opera dopo l’infortunio di un compagno ma adesso, per tornare a vestire la maglia verdeoro dovrà attendere, e sperare in una convocazione, le sfide di giugno prossimo.

Questa la lista ufficiale dei convocati: