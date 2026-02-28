Lo spunto Atalanta per sognare Lipsia ma l'orizzonte dopo il Rakow è complesso... e di mezzo c'è anche la Cremonese

Nella stagione in cui l'Atalanta di Gasperini alzò al cielo la più prestigiosa Europa League, il suo percorso passò proprio da Rakow: vittoria secca per 4-0 nella fase a gironi, allora ancora nel formato classico a quattro. Un precedente beneaugurante per la Fiorentina, sottolinea La Gazzetta dello Sport, dato che la squadra viola passerà proprio da Sosnowiec, la casa europea del club rossoazzurro.

L'orizzonte per Lipsia poi però si complicherebbe anche in caso di passaggio del turno perché il quarto più probabile sarebbe contro il Crystal Palace, da molti visto a inizio stagione come la favorita numero uno in Conference. E dallo stesso lato di tabellone ci sono anche Shakhtar e AZ Alkmaar. Per non parlare della Cremonese: i grigiorossi non saranno ostacolo in Conference ma a margine della Conference, uno scontro salvezza cruciale che capita proprio in mezzo alle due sfide con il Rakow.