La notte in cui Grabara fece impazzire Guardiola (e Mahrez). VIDEO

Il candidato principale alla porta viola, in arrivo dal mercato, è Kamil Grabara, portiere polacco del Copenhagen che nell'ultima stagione ha assaggiato anche la Champions League. I suoi sono stati eliminati ai gironi, in un gruppo che comprendeva anche il Man City di Guardiola: e la serata più prestigiosa per i danesi è stato proprio il confronto al Parken, finito 0-0 con Grabara protagonista.

A metà primo tempo infatti il portiere ha respinto un rigore a Mahrez, per il disappunto del tecnico catalano. Chissà che a livello di coppe europee, il classe '99 non possa ripetersi con la maglia viola.