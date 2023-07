Possibile ritorno della Fiorentina su Pereyra? Pastorello: "Contatti con varie squadre, lui vuole rimanere in Italia"

Uno dei grandi classici delle sessioni di mercato della Fiorentina è sicuramente Roberto Pereyra, spesso e volentieri accostato ai viola. Anche quest'anno il suo nome era tornato di moda, salvo poi svanire nel momento in cui il Torino sembrava prossimo a ingaggiarlo a parametro zero dopo che il giocatore si era svincolato dall'Udinese. Sembrava, appunto, perché in realtà i granata sembrano aver mollato la presa e quindi per Pereyra si riaccendono svariati scenari.

Tra questi potrebbe esserci anche quello della Fiorentina, considerando anche che il giocatore vorrebbe rimanere in Italia come dichiarato a calciomercato.com dal procuratore Federico Pastorello: “La priorità del ragazzo è senza dubbio la Serie A. Ci sono stati vari contatti con squadre del nostro campionato, la più interessata sembrava l'Inter ma non è mai arrivata un'offerta che ci soddisfacesse. Vedremo cosa succederà, sicuramente Pereyra vuole rimanere in Italia”.