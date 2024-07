L’ex dirigente Pino Vitale è intervenuto a Radio Bruno per parlare a tutto tondo del mercato della Fiorentina, non facendo mancare come di consueto numerose considerazioni.

‘Ancora presto per preoccuparsi, ma nomi come Brescianini e Colpani alzerebbero l’asticella'

“Non c’è da preoccuparsi al momento, vedo che anche altre squadre faticano sul mercato e ora non è facile dare un giudizio. Colpani è un ottimo giocatore, è forte e porta qualità, segna anche gol. Farei un piccolo sforzo per Brescianini, ha reti nelle gambe e grande fisicità. Aveva fatto benissimo a Cosenza e si è ripetuto a Frosinone, investirei su di lui. Ha molti margini di miglioramento. Entrambi potrebbero alzare l'asticella. Facendo la Conference League la Fiorentina non è ambita da calciatori e procuratori, questo è un handicap di partenza. Per certi giocatori però la Fiorentina ha comunque un appeal importante per certi giocatori, che ancora potrebbero esplodere”.

‘Talvolta occorre anticipare le mosse senza aspettare di vendere’

“La Fiorentina però acquista via via che vende, invece talvolta serve anticipare qualcosa. Amrabat porterà dei fondi per il mercato, comunque vada, ad esempio, dopo l’esperienza al Manchester United; dopo il cambio Milenkovic-Pongracic mi sembra che i conti per ora siano pari. Manca un regista, un Pizarro, un Torreira per capirsi, uno che prenda la squadra in mano”.

Il difensore del Boca Juniors, Nicolas Valentini

“Sono convinto che Beltran farà bene, credo anche in Kean, ma non penso farà molti gol. Per questo serve andare a prendere calciatori che portino qualità e gol. Per dare un giudizio occorre che la squadra si completi. Da capire cosa accadrà per Valentini, se c'è da accontentare il Boca con qualche milione, lo porterei subito a Firenze, non attenderei gennaio. Si può far cassa con Nzola e Ikone, ricavando meno soldi, ma sono giocatori che hanno mercato. Locatelli sarebbe buono ma serve aspettare la Juventus e i suoi movimenti sul mercato”.