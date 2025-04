Kayode al debutto da titolare in Premier: ha convinto l'allenatore, esordirà davanti al proprio pubblico

Quella di oggi è una giornata che Michael Kayode non dimenticherà: alle 16, al Brentford Community Stadium, il suo Brentford affronta il Brighton in uno scontro di metà classifica in Premier League. Per il terzino di proprietà dei viola, però, non è una partita come le altre, perché è la sua prima presenza da titolare con la maglia delle Bees.

L'avventura di Kayode in Inghilterra non è partita esattamente tra rose e fiori: appena 67 minuti raccolti in campionato, ancora nessun contributo a un gol dei suoi, ma nei pochi scampoli di partita che gli sono stati concessi dal tecnico Thomas Frank, il classe 2004 ha già convinto molti tifosi. E, a quanto pare, ha fatto colpo anche sul tecnico, che ha deciso di dargli fiducia per la sfida di oggi. Partita che quindi interesserà anche i tifosi viola, che potranno buttare un occhio sulle prestazioni del talento “made in Florence”, con la speranza che possa tornare alla casa base.