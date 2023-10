Beltran si sblocca e apre le danze con una doppietta, poi la Fiorentina dilaga e viaggia sul velluto contro il Cukaricki

Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta cliccate su F5 o aggiornate la pagina se siete su dispositivo portatile.

Fiorentina-Cukaricki 6-0 (5', 9' Beltran, 28' Ikone, 65' Sottil, 73' Martinez Quarta, 81' Maxime Lopez)

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode (7' Comuzzo), M. Quarta, Ranieri, Parisi (46' Pierozzi); Lopez, Mandragora; Kouamé, Barak (67' Infantino), Ikoné (58' Sottil), Beltran (58' Nzola).

90'+2 Finisce qui la gara! La Fiorentina vince in scioltezza per 6-0 contro il Cukaricki, rimasto anche in dieci nel primo tempo. A segno per i viola Beltran con una doppietta, Ikone, Sottil Martinez Quarta e Maxime Lopez.

90'+1 Ci prova dalla distanza Mandragora, conclusione alta.

90' Saranno due i minuti di recupero.

87' Fiorentina che continua ad attaccare con Martinez Quarta che va di testa, pallone che finisce oltre la traversa.

84' Grande azione di Sottil che consegna il pallone in area a Infantino, la sua conclusione viene deviata, dalla difesa avversaria.

81' GOOOOOL! MAXIME LOPEZ! Gran tiro sul secondo palo del centrocampista viola da appena fuori area. Primo gol in maglia gigliata del giocatore francese per il 6-0 della Fiorentina!

78' Ultimo cambio per il Cukaricki: esce Stankovic, va in campo Kovac.

75' Ci prova ancora Martinez Quarta stavolta calciando da lontano, para e blocca il pallone Belic.

73' GOOOL!!!! Martinez Quarta! Sottil da sinistra pesca il difensore viola che calcia in area di punta, deviazione di Belic e pallone che carambola in porta per il 5-0 viola!

70' Occasione cestinanta da Nzola, che controlla il pallone e calcia con il destro da buona posizione mancando la porta!

67' Ultimo cambio per la Fiorentina: esce Barak, tocca a Infantino.

66' Cambio per il Cukaricki: esce Rogan, va in campo N'Diaye.

65' GOOOOOL! SOTTIL!!!!! Gran calcio di punizione battuto dall'esterno viola che non lascia scampo a Belic per il 4-0 viola!

62' Bella sfrecciata sulla destra di Sottil che va al cross in area, allontana il pallone un difensore avversario per toglierlo dal raggio d'azione di Nzola.

61' Canovaccio della partita che non cambia, con la Fiorentina che mantiene il pallino del gioco e fa correre gli avversari.

58' Doppio cambio per la Fiorentina: escono i mattatori della gara Beltran e Ikone, tocca a Nzola e Sottil.

57' Dopo un'azione prolungata della Fiorentina va al tiro da fuori Martinez Quarta, tiro che finisce alto.

55' Fiorentina che sta schiacciando la squadra serba nella sua area con un possesso palla avvolgente.

52' Conclusione di Barak, para Belic con il pallone che per poco sulla respinta non diventa disponibile per Beltran!

49' Azione in velocità del subentrato Cevtkovic che si presenta a tu per tu con Terracciano ma calcia fuori!

46' Triplo cambio per il Cukaricki: escono Adetunj, Docic e Ivanovic, vanno in campo Cevtkovic, Serafimovic e Adzic

46' Il secondo tempo inizia per un cambio per la Fiorentina: esce Parisi e va in campo Pierozzi che fa il suo debutto sia in prima squadra che in Conference League.

45'+4 Finisce qui il primo tempo: la Fiorentina sta vincendo 3-0 contro il Cukaricki, che è rimasto in dieci al 37' per l'espulsione di Subotic.

45'+2 Va alla conclusione al limite dell'area Parisi, pallone che però si impenna e poi finisce sul fondo.

45' Assegnati quattro minuti di recupero.

43' Ancora Fiorentina in attacco, con Ikone che pesca Mandragora che va alla conclusione di prima attenzione mandando il pallone alto!

41' Scambio in area da destra tra Ikone e Beltran, con quest'ultimo che che serve Parisi per il tiro ma va a calciare sbilanciato.

40' Occasione per i serbi! Tosic va a colpire di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione, para Terracciano in due tempi.

37' Cukaricki in dieci! Cambia decisione l'arbitro dopo aver rivisto il duro intervento di Subotic al VAR e gli mostra il cartellino rosso.

36' Ammonito Subotic per un brutto fallo da dietro sulla caviglia di Beltran. L'arbitro va a rivedere l'intervento al VAR.

34' Gran movimento di Beltran spalle alla porta, che a centrocampo smista il pallone per Mandragora, il quale prova a pescare Ikone ma non il passaggio è più lungo del dovuto.

31' Ci prova ancora Ikone, stavolta da destra, tiro che finisce fuori bersaglio.

28' GOOOOL!!!!!! IKONE!!!!! Fa tutto l'esterno viola con una progressione in area andando poi a calciare di potenza con il sinistro sotto la traversa! Che giocata del giocatore francese!

26' Altra occasione per la Fiorentina in contropiede, con Barak che va al tiro da destra, para Belic!

23' Kouame si inserisce dalla sinistra in area, ma il pallone si perde tra le gambe dei difensori avversari.

20' Altra occasione per Beltran, che in area si sposta il pallone verso destra e cerca il tiro sul secondo palo, conclusione che scalfisce la traversa!

17' Si fanno rivedere in attacco i serbi, ma c'è la grade chiusura di Comuzzo sulla fascia di sua competenza.

14' Cukaricki che sta cercando di prendere le misure alla Fiorentina, viola che fa il suo gioco senza fretta.

11' Ci prova anche Ikone calciando con il sinistro in area, pallone che viene deviato.

9' GOOOOOL!!! Beltran!!! Lancio di Martinez Quarta per l'attaccante viola che vede il portiere avversario fuori dei pali e calcia con il pallonetto verso la porta siglando il 2-0!

8' Ammonito Docic per fallo commesso su Maxime Lopez.

7' Non ce la fa a proseguire Kayode dopo un colpo ricevuto ad inizio partita. Al suo posto va in campo Comuzzo.

6' ' Il primo ammonito della gara è Vranjes del Cukaricki per proteste.

6' GOOOOOL!!!! BELTRAN! Gran giocata dell'attaccante argentino che difende bene il pallone ha a tutto il tempo per andare al tiro in area con il destro e sbloccare la gara. Primo gol con la maglia viola per il Vikingol!

3' Prima occasione della gara per il Cukaricki, con Nikcevic che in velocità da destra cerca subito il tiro, pallone alto.

1' Inizia la gara al ‘Franchi’! Forza viola!

Il percorso in Conference League della Fiorentina ha bisogno di una necessaria sterzata dopo due pareggi nelle prime due partite del girone eliminatorio, contro il Cukaricki la squadra di Italiano deve conquistare i tre punti. I serbi del tecnico Matic sono ancora a 0 punti dopo due partite.

Calcio d’inizio alle ore 21:00, a dirigere la sfida il fischietto cipriota Theouli. Fiorentinanews.com vi offrirà la consueta diretta testuale dell’incontro, con spazio alle parole dei protagonisti nel pre gara e nel post. Per seguire tutti gli aggiornamenti in diretta è necessario cliccare su F5 o aggiornare la pagina se siete su dispositivo portatile.