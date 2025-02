Sacchi: "Fiorentina sa pressare e occupare bene tutte le zone del campo, un'avversaria tosta. Ma l'Inter non ha rischiato nulla"

L'ex allenatore di Milan e Real Madrid, ma anche ex selezionatore della Nazionale, Arrigo Sacchi, è stato interpellato da La Gazzetta dello Sport per parlare di Inter-Fiorentina.

"L'Inter? Può capitare qualche scivolone, come a Firenze la settimana scorsa - ha detto Sacchi - ma nel complesso stiamo parlando di una squadra che ha una grande continuità di rendimento».

Poi ha aggiunto: “Non bisogna dimenticare che la Fiorentina, anche ieri sera a San Siro, è stata un'avversaria tosta. Non è mai semplice giocare contro squadre che sanno pressare e occupano bene tutte le zone del campo. Mi sembra che l'Inter, che forse non è ancora al top perché ci arriverà fra un mesetto, non abbia rischiato nulla”.