La domenica di Pasqua aveva in programma una delle partite più importanti di questa Serie A in chiave salvezza. Al ‘Castellani’ Empoli-Venezia è uno psicodramma, soprattutto nel finale viste le condizioni delle due squadre. Ne esce un 2-2 che, tra terrore e speranze, non smuove la classifica.

Anjorin

Dopo un'ora piuttosto bloccata, la sblocca l'Empoli con il gol di Fazzini. Una decina di minuti più tardi pareggia il Venezia con Yeboah su situazione di calcio d'angolo, complice un erroraccio di Vazquez. Ma è negli ultimi dieci minuti che succede di tutto e di più. Prima gli arancioneroverdi trovano il vantaggio con Busio, un gol che sa di sentenza. Almeno per sessanta secondi, perché poi si sveglia improvvisamente Tino Anjorin: il suo bellissimo gol è la firma sul definitivo 2-2.

Con questo risultato, entrambe restano a quota 25 punti, entrambe impiantate in zona retrocessione mancando il sorpasso sul Lecce.

Classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 61 Juventus 59, Bologna 57, Roma 57, Lazio 56, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 25, Venezia 25, Monza 15.