Un rinforzo importante dalla Svezia per la Fiorentina...Femminile

In campionato la Fiorentina Femminile sta provando a recitare un ruolo da protagonista. Le viola sono attualmente terze, ma sono in corsa per il secondo posto in classifica con la Juventus (la Roma prima sembra inarrivabile).

Arriva Janogy

E per cercare di superare la formazione bianconera, ll club gigliato ha già messo a segno un colpo importante aggiudicandosi la nazionale svedese Madelen Janogy in arrivo dall'Hammarby.

La giocatrice ha già fatto un'esperienza all'estero col Wolfsburg in Germania, salvo poi ritornare in patria dove è tornata a livelli importanti.

La colonia svedese a Firenze

Alla Fiorentina diventa compagna di club con altre due svedesi, Pauline Hammarlund e Karin Lundin.