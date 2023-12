De La Fuente: "Inutile nascondersi, la Fiorentina Femminile vuole la Champions League. Quando poi hai calciatrici come Catena..."

Il tecnico della Fiorentina Femminile Sebastian De La Fuente ha parlato al termine del successo sull'Inter conseguito al Viola Park, che lancia le ragazze gigliate verso la zona Champions League:

"La classifica dice che siamo a +8 sulla quarta, +10 sulla quinta e +14 sulla sesta: la so a memoria (ride ndr). Pensiamo alla poule scudetto adesso, poi vediamo. Adesso non possiamo più nasconderci, la Fiorentina se la può giocare con tutti e dunque puntare alla Champions League".

E ancora: “Sapevamo che con l'Inter era uno scontro diretto e quindi vanno i complimenti alle ragazze per aver recuperato e voluto fortemente la vittoria. Le ragazze ci credono alla Champions ma noi dobbiamo fare meglio dell'andata. Siamo già partiti meglio e poi sappiamo che le soddisfazioni arrivano”.

Infine: “Catena? Un lusso avere giocatrici di questo livello. Anche Spinelli ha giocato bene, così come Hammarlund. Per me non esistono titolari e riserve, ma solo il lavoro di gruppo”.