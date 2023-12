Una super tripla Vero Boquete risponde a una doppia Cambiaghi. Catena mette il fiocco su una grande vittoria della Fiorentina Femminile sull'Inter

Da poco terminata una bella partita al Viola Park tra Fiorentina Femminile e l'Inter. Le ragazze di De la Fuente portano a casa i tre punti grazie a una gran vittoria per 4-2 sulle nerazzurre di Guarino. Ad aprire le danze dopo due soli minuti è stata l'interista Cambiaghi, che ha segnato il vantaggio delle ospiti. La risposta viola è arrivata nel secondo tempo con Vero Boquete, autrice di una prestazione fantastica. La spagnola ha pareggiato al 50' per poi raddoppiare dopo 6 minuti dal dischetto. L'Inter non si arrende a pareggia con la doppietta di Cambiaghi. Sembra un botta e risposta individuale tra le due attaccanti, ma è stata ancora Boquete a segnare il 3-2 all'80'. Allo scadere, poi, il punto esclamativo ce lo mette Catena, per il definitivo 4-2 viola.

La Fiorentina stacca così l'Inter in classifica, consolidando il terzo posto in campionato a -2 dalla Juventus e a +8 proprio dalle nerazzurre.