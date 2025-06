Colpo Fazzini: la Fiorentina ora si dà una progettualità

La Fiorentina stavolta mette in atto una vera e propria visione progettuale puntando su giovani talenti con l'acquisto di Jacopo Fazzini, centrocampista offensivo classe 2003 proveniente dall'Empoli.

Affare fatto con l'Empoli

Come raccolto da Fiorentinanews.com, la Fiorentina ha praticamente chiuso l'affare con la società azzurra, aggiudicandosi una delle più grandi giovani promesse del calcio italiano che fatto vedere una buona parte del suo potenziale nelle ultime gare della scorsa stagione.

L'acquisto del giocatore originario di Massa è un investimento per il futuro e corredato da prospettive a lungo termine. Fazzini si è messo in luce in Serie A per qualità tecniche, intelligenza tattica e capacità di inserirsi, attirando l'attenzione di diversi club.

Concorrenza anticipata e programmazione

La Fiorentina questa volta ha anticipato la concorrenza, dimostrando programmazione e attenzione allo sviluppo dei talenti italiani. L'arrivo di Fazzini rappresenta infatti un investimento mirato per rafforzare il centrocampo e costruire basi solide per il futuro.

Ha collaborato Stefano Del Corona