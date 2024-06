Portiere ancora al risparmio o sarà la volta di un investimento? L'Atalanta fissa il prezzo per Musso, ora la palla passa alla Fiorentina

Nonostante il pressing del Genoa, non dovrebbero esserci dubbi sulla permanenza di Pietro Terracciano alla Fiorentina. Quello che potrebbe cambiare, casomai, è il ruolo dell'ex Empoli, che dopo anni di titolarità si appresta a diventare portiere di riserva e casomai di coppa.

Musso in cima alla lista

Sarà dunque Oliver Christensen, dopo appena una stagione e pochissime occasioni per mettersi davvero in mostra, a far posto al nuovo titolare. Il cui identikit al momento porta in particolare a un nome: Juan Musso. Il portiere dell'Atalanta, vincitore da titolare dell'Europa League, è cima alla lista della Fiorentina: profilo internazionale, esperto ma ancora giovane, in uscita dalla Dea dove Carnesecchi gli ha ormai rubato il posto.

La richiesta dell'Atalanta

In seguito alle voci emerse nelle ultime ore, TMW dà qualche dettaglio in più su quelle che sarebbero le cifre dell'operazione. L'Atalanta chiede 14/15 milioni di euro, da capire se la Fiorentina sarà disposta a spenderli per fare (almeno sulla carta) un salto di qualità in porta oppure se preferirà continuare sulla linea del risparmio adottata per questo ruolo negli ultimi anni.