La probabile formazione dell'Atalanta: nerazzurri senza Gasperini e con tante assenze in difesa. C'è il migliore in campo dell'andata

Dopo la vittoria della Fiorentina dell'andata, l'Atalanta è chiamata a ribaltare il parziale per puntare a tornare in finale di Coppa Italia dopo tre anni.

Gasperini non siederà in panchina, al suo posto il vice Gritti. Tante le assenze in difesa, da Holm a Toloi, fino a uno Scalvini non recuperato. In porta ci sarà Carnesecchi, migliore in campo dell'andata. Difesa a tre con Djimsiti, Hien e Kolasinac. Zappacosta e Ruggeri esterni con De Roon ed Ederson a centrocampo. Tridente d'attacco di massima potenza con Koopmeiners, De Ketelaere e Scamacca.

La PROBABILE FORMAZIONE dell'Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri: Koopmeiners, De Ketelaere; Scamacca. All.: Gritti.