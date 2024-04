Il vice di Gian Piero Gasperini, Tullio Gritti, ha commentato ai canali dell'Atalanta l'avvicinamento alla partita di Coppa Italia contro la Fiorentina: "Ennesima partita importante del nostro campionato ma, a differenza delle altre, questa sarà decisiva. Sarà una gara dura, ma i ragazzi sono pronti per raggiungere uno degli obiettivi di inizio anno: raggiungere la finale di Coppa Italia. Servirà fare qualcosa in più dell'andata.

Qualcosa abbiamo imparato, teniamo conto che giocheremo in casa nostra e i nostri tifosi ci possono spingere verso il traguardo. Non sono tranquillo, ma sicuramente fiducioso. Quest'anno la squadra ha già dimostrato di poter andare oltre le difficoltà. La Fiorentina la conosciamo, è una squadra ostica con ottimi singoli. Per loro in casa o fuori casa non conta molto, dovremo stare attenti alle loro qualità e riuscire a tenerli per poi contrattaccare. Sarà una bella partita".