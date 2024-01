Italiano: "Se avessimo giocato come il Napoli, sarebbe finita 7 a 0. Aiuti sul mercato? Ne abbiamo già parlato, vediamo cosa succederà..."

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano, commenta anche in sala stampa la sconfitta netta con il Napoli:

"L'andamento della partita è stato equilibrato, eravamo in partita fino al secondo gol però penso che lì davanti, nel momento in cui passi in svantaggio, dovevi fare di più. Abbiamo provato ad alzare Kayode e Parisi, è venuta fuori un po' di quella sterilità che ogni tanto contraddistingue questa squadra. E' un peccato non aver segnato il rigore o quel gol annullato, perché stavamo crescendo.

Nel secondo tempo il Napoli ci ha consegnato la partita, difendendo e basta. Mi sento di dire che sono molto deluso, potevamo fare molto di più e perdere 3-0 mi dispiace perché potevamo ottenere qualcosa di diverso.

I rigoristi? Ieri abbiamo provato in tanti, c'era la possibilità di arrivarci e tra questi c'era Ikoné, che li batte bene, è freddo. E' capace in questo gesto tecnico, mi dispiace perché è già la seconda volta, dopo Nico dobbiamo trovare qualcuno che abbia la capacità di essere lucido. Se fossimo andati sull'1-1 qualcosa poteva cambiare, troveremo la soluzione.

Ci serve un aiuto esterno? Oggi rientrava Sottil, Gonzalez tornava in panchina ma non è in condizione. Non mi sento di dire altro, sono deluso per l'andamento della partita. Vedremo quello che accadrà, ne abbiamo già parlato di mercato. Ogni volta che siamo caduti siamo ripartiti e penso che si possa fare.

Vincere in modo ‘brutto’? Se la Fiorentina avesse giocato come il Napoli sarebbe finita 7 o 8 a 0. Una squadra che non riesce a far male ad un avversario rintanato in area, ha solo colpe proprie. Non credo che la Fiorentina debba fare quel tipo di gioco, abbiamo dei principi ma anche delle lacune e dei problemi in certe partite.

Il 3-5-2 del Napoli? Quando abbiamo visto in formazione Mazzocchi abbiamo pensato che giocassero a cinque, è un sistema che abbiamo sempre affrontato e spesso abbiamo avuto la meglio".