L’attuale situazione della Fiorentina non è certamente delle migliori, e per questo i viola hanno scelto di affidarsi ad un dirigente scafato come Fabio Paratici. L’ex Juventus arriverà solo nella seconda metà di gennaio, prima dovrà gestire la delicata situazione che sta vivendo a Londra con il suo Tottenham.

I tifosi del Tottenham insorgono contro la gestione sportiva della proprietà

Dopo i mugugni di alcuni tesserati nelle scorse settimane, nelle ultime ore si sono fatti sentire anche i tifosi degli Spurs. Il principale gruppo di tifosi del club, il Tottenham Hotspur Supporters’ Trust ha diffuso una dura nota contro la dirigenza, accusata di aver abbassato drasticamente il livello di ambizione dopo un avvio di stagione deludente. L’accusa rivolta alla proprietà è quella di condurre una gestione sportiva non all’altezza delle aspettative dei propri supporters. Questo il comunicato:

“Dalla finestra di mercato alle dichiarazioni di Thomas Frank, si percepisce un calo di ambizione. Ci viene ricordato che l’anno scorso abbiamo chiuso 17esimi e che giochiamo la Champions solo grazie alla vittoria dell’Europa League”.

“Serve uno sforzo da parte della dirigenza per dimostrare che il Tottenham è una squadra seria”

Il comunicato si conclude con: “I tifosi hanno bisogno di sentire direttamente dal consiglio di amministrazione quali siano le ambizioni del club. A partire dalla prossima sessione di mercato, va fatto ogni sforzo per dimostrare che il Tottenham è una squadra seria”.