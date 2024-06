Ascari: "Il vero investimento per la Fiorentina sarebbe Guirassy. Retegui obiettivo reale e concreto, molto meglio di altre vecchie glorie"

Il procuratore e intermediario di mercato, Eugenio Ascari, è intervenuto su Lady Radio, dove ha parlato delle vicende di mercato della squadra, in particolare sulla situazione attaccanti.

“Retegui obiettivo reale”

“Retegui è un obiettivo reale e concreto - ha detto Ascari - e credo che possa fare al caso della Fiorentina. E' vero che non ha avuto un rendimento realizzativo eccezionale, ma era al primo anno in Italia, ha dovuto adattarsi e ha pagato anche qualche problema fisico di troppo”.

E poi: “Il genoano è l'obiettivo più perseguibile e realistico. Escluderei le vecchie glorie come Arnautovic e Djuric, c'è bisogno di un attaccante che dia garanzie realizzative maggiori. Retegui al pari di Pinamonti che ha fatto 11 gol al Sassuolo e ben affiancato potrebbe esprimersi bene a Firenze. Lucca lo vedo come acerbo per Firenze”.

Guirassy e la clausola rescissoria

Ma la vera occasione per Ascari è un'altra: “Si tratta di Guirassy dello Stoccarda, 28 reti nell'ultima stagione, ha una clausola rescissoria di 17,5 milioni e potrebbe essere un investimento per far fare il salto di qualità ai viola”.