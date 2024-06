Retegui-Fiorentina: Prove di intesa, una distanza assottigliata. L'idea di chiudere in tempi rapidi

Mateo Retegui resta la prima opzione per l'attacco della Fiorentina. Questo il concetto che viene ribadito stamani su La Nazione, anche se non è di certo l'unica.

Una ventina di milioni sul piatto

Il club viola è deciso a non lasciare niente di intentato, anche se il Genoa è un osso duro. La Fiorentina in tempi non sospetti, ha messo sul piatto una ventina di milioni e la prima risposta era stata: ne vogliamo trenta. Ma adesso, si legge ancora sul quotidiano cittadino, la distanza si è assottigliata, perché la cifra fissa sarebbe scesa a venticinque (più qualche bonus).

Chiudere in tempi rapidi

Pradé ci sta pensando, senza per questo trascurare altre piste. L’idea sarebbe quella di provare a chiudere in tempi rapidi, difficile che possa succedere prima dell'inizio degli Europei.