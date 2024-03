Tensione e parapiglia a fine gara sotto la Fiesole: fischi e cori anti-Israele. E i giocatori del Maccabi la prendono male - FOTO FN

Momenti di tensione a fine partita tra la Curva Fiesole e alcuni giocatori del Maccabi Haifa, che dopo aver salutato i propri tifosi nel settore ospiti si sono recati sotto il settore caldo di quelli della Fiorentina per prendere la via degli spogliatoi.

L'arrivo dei calciatori del club israeliano sotto la curva è stato accompagnato con cori rivolti a Israele, tutt'altro che amichevoli. Diversi giocatori in maglia bianca non hanno gradito quanto sentito, accennando soltanto il rientro negli spogliatoi per poi tornare sotto la Fiesole per rivolgere gesti verso i sostenitori gigliati.

Qualche minuto di parapiglia, con gli steward che hanno faticato a riportare la calma e a far rientrare la squadra di Haifa nel tunnel.