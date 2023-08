Il direttore di Tuttomercatoweb.com Niccolò Ceccarini a Radio Toscana ha fornito alcuni aggiornamenti di calciomercato con protagonista la Fiorentina.

Il giornalista si è espresso su vari reparti, a 360 gradi, ed ecco cosa ha detto: “Mina sarà un nuovo giocatore viola e farà le visite mediche nella giornata di domani prima di firmare il contratto con la Fiorentina. Ora c’è da capire le successive mosse, in primis il portiere. Per la porta viola attenzione anche Lucas Perri del Botafogo, classe '97, valutazione 8 milioni di euro, considerato tra i più promettenti del Sudamerica. In pole resta sempre il polacco Kamil Grabara del Copenhagen”.

“Per Grabara la Fiorentina non spenderà mai 15 milioni di euro. Per Sutalo ci sono 4 club pronti a mettere almeno 20 milioni per il giocatore. Dal Lipsia, all’Arsenal, al West Ham e all’Ajax. Non credo che la Fiorentina vorrà avere 5 centrali in rosa, se ne arrivasse un altro penso uscirebbe Martinez Quarta. Con cinque giocatori nel reparto ci sarebbe sempre qualcuno scontento, non giocando mai, al di là delle rotazioni di Italiano”.

“Sottil ha delle ottime qualità ma quello che gli è successo se ancora è fermo significa che il problema è importante. Però in questo modo difficilmente può anche partire, diventa complicato piazzarlo".