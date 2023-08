Il centrocampista brasiliano della Fiorentina Arthur Melo ha parlato a Sportmediaset del suo arrivo in viola e della fame di far bene in maglia viola.

“Quando ho avuto la possibilità di venire alla Fiorentina ero molto felice perchè sapevo cosa avrei trovato a Firenze e come giocava la squadra, però non ero ancora convinto del tutto. Dopo mi ha chiamato mister Italiano e sono stato sicuro al 100% che questo per me sarebbe stato il posto giusto in cui andare. Sono molto felice, la Fiorentina lo scorso anno ha fatto due finali e una stagione bellissima".

E ancora: "Fisicamente e psicologicamente sto molto bene. Ho lavorato molto bene ed ora l'infortunio è passato, non lo ricordo più. Ho imparato molto col mio infortunio, è stata una stagione molto difficile per me, che ero a Liverpool con voglia di giocare e fare bene. Qui al Viola Park abbiamo una struttura incredibile. Sono sicuro di aver fatto la scelta giusta, anche per la storia del club, che è bellissimo ed ha fame di vincere, ed anche io ce l'ho".

Infine: “Ho voglia di imparare qui, di iniziare a giocare e di cominciare il campionato”.